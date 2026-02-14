Alanyaspor, Konyaspor engelini 2 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor, Konyaspor karşısında 2-1'lik skorla kazandı.
Alanyaspor'un gollerini 37'nci dakikada Ruan Duarte ile 80'inci dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj kaydetti. Konyaspor'da fileleri 83'üncü dakikada Enis Bardhi havalandırdı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 26'ya yükseltti. Konyaspor ise 20 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Makouta'nın ortaladığı topa iyi yüselen Ümit Akdağ kafayla vurdu. Savunmaya çarpan top Ruan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
14. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta Hagi'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Güven Yalçın'ın sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlükle kurtardı.
37. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Merkezden gelişen atakta Hwang'ın savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Ruan'ın çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu.
Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.