Anderson Talisca’dan şampiyonluk yarışı sözleri!

Fenerbahçe'nin maçta bulduğu 3 isabetli şutun golle sonuçlanmasına dair soruya Anderson Talisca, "Takım kalitesi ve yüksek konsantrasyon! Maçlarda zorlanırsınız ama konsantre olmalısınız. Bazen şans 1 kere gelir, onu da değerlendirmelisiniz" cevabını verdi.

Şampiyonluk yarışına dair Anderson Talisca, "Şampiyonluk yarışı zorlu, 2 takım yok. Çok fazla zorlu rakip var. Biz kendi işimize bakacağız" sözlerini dile getirdi.