Anderson Talisca’dan şampiyonluk yarışı sözleri!

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanında 3-2 kazanan Fenerbahçe'de Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.
Performansına dair konuşan Anderson Talisca, "Benim için her maçın hazırlığı aynı. İşinize konsantre olmanız lazım. Şükürler olsun takımıma yardım ettim. Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Böyle olunca bireysel performanslar yükseliyor" dedi.
Fenerbahçe'nin maçta bulduğu 3 isabetli şutun golle sonuçlanmasına dair soruya Anderson Talisca, "Takım kalitesi ve yüksek konsantrasyon! Maçlarda zorlanırsınız ama konsantre olmalısınız. Bazen şans 1 kere gelir, onu da değerlendirmelisiniz" cevabını verdi.
Şampiyonluk yarışına dair Anderson Talisca, "Şampiyonluk yarışı zorlu, 2 takım yok. Çok fazla zorlu rakip var. Biz kendi işimize bakacağız" sözlerini dile getirdi.