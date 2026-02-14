Anthony Nwakaeme: Şehir için önemini biliyoruz!

Taraftarın ilgisine değinen Anthony Nwakaeme, "Taraftarımızın yanımızda olması pozitif anlamda etkiliyor. Stadımızın dolması bizi mutlu ediyor. Baştan sona kadar destek vereceklerinden eminiz. Biz de onların sevgiye, desteğe, cesarete layık olmaya çalışacağız. Stadyumun dolu olması ekstra katkı sağlamanıza yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme son olarak, "Taraftarımızın burada olması mutlu ediyor. Bugün çok özel bir gün. Bu maçın şehir için önemini biliyoruz" sözlerini dile getirdi.