CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Fenerbahçe maçı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma Papara Park'ta oynanacak.
Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Durmaz üstlenecek. VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ile Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Onuachu.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
TRABZONSPOR 45 PUANDA
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de şu ana kadar 45 puan topladı.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
TRABZONSPOR'DA 3 İSİM SINIRDA
Trabzonspor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesi kart sınırında bulunuyor.
Bordo-mavili takımda Tim Jabol Folcarelli, Ernest Muçi ve Stefan Savic, Fenerbahçe karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
FENERBAHÇE'DE 2 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 2 futbolcu kart ceza sınırında.
Sarı-lacivertlilerde, Kerem Aktürkoğlu ile Anthony Musaba dev maçta kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.