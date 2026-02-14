Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Fenerbahçe maçı!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 18:24

CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Fenerbahçe maçı!

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev müsabakanın canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde.


Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma Papara Park'ta oynanacak.

Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Durmaz üstlenecek. VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ile Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

FENERBAHÇE 49 PUANDA

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 49 puan toplama başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler bu süreçte 14 galibiyet ve 7 beraberlikle sahadan ayrıldı.

TRABZONSPOR 45 PUANDA

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de şu ana kadar 45 puan topladı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

TRABZONSPOR'DA 3 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesi kart sınırında bulunuyor.

Bordo-mavili takımda Tim Jabol Folcarelli, Ernest Muçi ve Stefan Savic, Fenerbahçe karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'DE 2 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 2 futbolcu kart ceza sınırında.

Sarı-lacivertlilerde, Kerem Aktürkoğlu ile Anthony Musaba dev maçta kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

