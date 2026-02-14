CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Fenerbahçe maçı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma Papara Park'ta oynanacak.

Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Durmaz üstlenecek. VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ile Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.