Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Domenico Tedesco, Trabzonspor maçının yıldızını açıkladı!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 22:45 Son Güncelleme: 14.02.2026 22:52

Domenico Tedesco, Trabzonspor maçının yıldızını açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçından sonra konuştu.

Domenico Tedesco, Trabzonspor maçının yıldızını açıkladı!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3-2 galip geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Domenico Tedesco, "Gollerin nasıl geldiğinin önemi yok. Akan oyunda frikik, penaltı kazanırsınız. Önemli olan pozisyona girmenizdir. Zorlu bir atmosferde oynadık. Tempolu bir takım, çok fazla orta deniyorlar, Onuachu var. Umut da oyuna girdi. Bazı sıkıntılar yaşadık ama kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Oyuncularının performanslarıyla ilgili Domenico Tedesco, "Çok fazla yüksek tempoda oynayan oyuncum var, bu bir lüks. Tek bir oyuncudan bahsetmek zor, herkes iyiydi. Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur. Savunmadaki aksiyonları, hücuma bindirmeleri çok iyiydi. 7-8 hafta önce farklıydı. Antrenmanları en iyi şekilde yaparsanız, kendinize inanırsanız karşılığını alırsınız. O da bu anlamda bir örnek" ifadelerini kullandı.

Sezonun uzun olduğunu belirten Domenico Tedesco, "Biz her zaman yolumuza devam ediyoruz. Odağımız yüksek, fiziksel olarak iyi durumdayız. Maça iyi başladık ama ilk şuta 1-0 geriye düştük. Geri dönmek her zaman zordur ama takımın inancı sahada gözüktü. Sezon uzun, yol uzun. İki Nottingham maçı ve arasında Kasımpaşa var. Bizim yapmamız gereken tüm oyuncularla beraber limitleri zorlamak" sözlerini dile getirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Domenico Tedesco, Trabzonspor maçının yıldızını açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz