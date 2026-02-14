Fatih Tekke: Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Stadyumdaki atmosferle ilgili Fatih Tekke, "Çok güzel bir ambiyans. Tribünler çok şükür dolu. Galip gelmek istiyoruz. Fenerbahçe ile oynadığımız maçların değerinin farkındayız. Çok zor maç" dedi.

Zor bir maç olacağını belirten Fatih Tekke, "Her maça farklı hazırlanan bir hocası var Fenerbahçe'nin. Zor bir maç olacak. Biz her şeyle beraber son haftalarda verdiğimiz duyguyu vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.