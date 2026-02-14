Kerem Aktürkoğlu: İnşallah sonu güzel olur!

Çok zor bir deplasmanda 3 puan aldıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur" ifadelerini kullandı.

Maçın son anlarında yaşanan heyecanla ilgili Kerem Aktürkoğlu, "Bütün kulübedeki arkadaşlarla 15-20 dakika ayaktaydık. Heyecan yaptık, oturamadık. Sonu güzel oldu. Müthiş bir galibiyetti" sözlerini dile getirdi.