Kerem Aktürkoğlu: İnşallah sonu güzel olur!

Giriş Tarihi: 14.02.2026 22:28

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçından sonra konuştu.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanında 3-2 kazanan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik, talihsiz demeyelim ama Trabzonspor'un oyun şablonu vardı, böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmesini bildik, hiç düşmedik, müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik" dedi.

Çok zor bir deplasmanda 3 puan aldıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur" ifadelerini kullandı.

Maçın son anlarında yaşanan heyecanla ilgili Kerem Aktürkoğlu, "Bütün kulübedeki arkadaşlarla 15-20 dakika ayaktaydık. Heyecan yaptık, oturamadık. Sonu güzel oldu. Müthiş bir galibiyetti" sözlerini dile getirdi.

