Marco Asensio: Kerem çok üst seviye bir oyuncu!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 22:22 Son Güncelleme: 14.02.2026 22:26

Marco Asensio: Kerem çok üst seviye bir oyuncu!

Fenerbahçeli futbolcu Marco Asensio, Trabzonspor maçından sonra konuştu.

Marco Asensio: Kerem çok üst seviye bir oyuncu!
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanında 3-2 kazanan Fenerbahçe'de Marco Asensio açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Marco Asensio, "Çok mutluyum. Takım olarak iyi iş çıkardık. Bireysel anlamda performansımdan mutluyum. Sahada çok iyi olduğumu hissediyorum. Çok çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan 3 puandı. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum" dedi.

Kerem Aktürkoğlu ile arasındaki uyuma dair Marco Asensio, "Kerem takım için çok önemli. Kendisi çok iyi performansta, çok üst seviye bir oyuncu. En baştan beri sahada çok iyi anlaşıyoruz. Takıma çok yardımcı oluyor" sözlerini dile getirdi.

Marco Asensio: Kerem çok üst seviye bir oyuncu!
