Mert Günok: İyi çıkarsak yolu yarılamış oluruz!

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Mert Günok açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma hakkında konuşan Mert Günok, "Bu maç şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip. Derbi olması, iki takımın iyi bir ivme yakalamasından dolayı zor bir maç olacak. Kritik bir virajdayız. Oyuncular arasında çok konuşma oldu. Maçın önemini yeteri derecede konuştuk. Sahada konuşma zamanı. Taraftarımızın desteğini hissediyoruz, onlar da biz de şampiyonluğa inanıyoruz. İnşallah buradan 3 puanla ayrılıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Mert Günok son olarak şu sözleri dile getirdi: "Maç özelinde konuşmak yerinde yakaladığımız ivmeden bahsetmek lazım. Takım içinde gördüğüm şey aile ortamı, oyuncuların kariyer ve karakterlerine diyecek bir şey yok. Bunu da saha içine yansıtıyoruz. Ligin ikinci yarısı hep daha zorlu geçmiştir. Trabzonspor da bizi yenmek isteyecektir ama bizim galibiyete daha çok ihtiyacımız var. Zor bir maç olacak. Buradan iyi çıkarsak yolu yarılamış oluruz."