Rizespor ikinci yarıda geri döndü! Gençlerbirliği ile berabere kaldı...

Giriş Tarihi: 14.02.2026 16:33

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor, başkentte karşı karşıya geldi. Rizespor, 2-0 geriye düştün maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, Ali Sowe (K.K) ve Koita'nın golleriyle 2-0 önde kapattı.

RİZESPOR SON BÖLÜMDE PUANI KURTARDI

İkinci yarı daha etkili bir oyun sergileyen Karadeniz temsilcisi, Mithat Pala'nın 77. ve 87. dakikalarda attığı gollerle 2-2 beraberliği yakaladı.

Mücadelenin uzatmalarında başka gol olmadı ve maç 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu skorla 23 puanda kalan Gençlerbirliği, gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. 21 puanlı Çaykur Rizespor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

