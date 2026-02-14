Rizespor ikinci yarıda geri döndü! Gençlerbirliği ile berabere kaldı...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, Ali Sowe (K.K) ve Koita'nın golleriyle 2-0 önde kapattı.
RİZESPOR SON BÖLÜMDE PUANI KURTARDI
İkinci yarı daha etkili bir oyun sergileyen Karadeniz temsilcisi, Mithat Pala'nın 77. ve 87. dakikalarda attığı gollerle 2-2 beraberliği yakaladı.
Mücadelenin uzatmalarında başka gol olmadı ve maç 2-2 beraberlikle sona erdi.
Bu skorla 23 puanda kalan Gençlerbirliği, gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. 21 puanlı Çaykur Rizespor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.