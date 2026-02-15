Beşiktaş’ta Sergen Yalçın yeni sezon hedefini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, zor bir maçı kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oyunun tamamı iki taraf adına değişkenlik gösterdi. Rakibin üstün olduğu bölümler de vardı. İki taraf için de zor bir oyundu. Başakşehir ligin iyi takımlarından biri. Bu deplasman herkes için zor olmuştur. Burada kazanmak kolay değil. Aldığımız oyunculardan 5'i maça 11'de başladı. Oyunu ilk 15-20 dakikada oturtmakta zorlandık. Sonra oyun bize geçti. Golü bulduk, ikinci golden sonra oyuncularım oyunu bırakmadı. Genelde son dakikalarda biz kaybediyorduk, şimdi işler bizim tarafımıza dönmeye başladı. Takımın isteğinden memnunum. Yeni gelenlerin katkısı iyiydi. Her hafta daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Son haftalarda attığı gollerle dikkati çeken Orkun Kökçü'ye de değinen Yalçın, "Bir sakatlığı olabilir. Orkun oyunda kalmayı tercih etti. Yavaş yavaş Türkiye'ye alışıyor. Avrupa'daki format çok farklı. Camianın ciddi beklentisi var. Yavaş yavaş o pozisyona çıkmaya başlıyor. Kaptan olarak takıma sahip çıkmaya başladı. Devamı onun için daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.