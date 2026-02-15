Burak Yılmaz: Hakem faciası vardı!

Hakem olmak için özel yeteneklere sahip olunması gerektiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hakem zannediyorum, kariyeri boyunca 2 Süper Lig maçı yönetmiş. İkincisi de bu oluyor. Neden buraya gönderildikleri çok belli. Bugün gereğini yapıp, onu hemen kızağa çekecekler. Zaten maç vermedikleri bir hakem. Bize bunu yapanlar da muvaffak oldular. Ama bu kesinlikle bahane değil, biz de bugün kötü oynadık. Son haftalarda maçı kesinlikle 11 kişi bitiremiyoruz. Penaltılar, frikikler, kırmızı kartlar sürekli bize oluyor. Bunun nedenini de ben biliyorum. Yaşamış olduğum bir olay var, yaşamış olduğum bir durum var. Onu da zamanı gelince açıklayacağım. Gaziantepspor için buradayım. Ne kendi hakkımı ne de Gaziantepspor'un hakkını yedireceğim."

Bugün stadyumu dolduran, güzel bir atmosferde maçın oynanmasına katkı sağlayan taraftarlara teşekkür eden Yılmaz, "Kafamızı kaldıracağız. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçı var, ona hazırlanacağız. Hedeflerimiz var. Bugün Kocaelispor'u yenip Samsunspor'un üstüne çıkmak istiyorduk. Kocaeli bizi yendi, bizim üstümüze çıktı. Lig uzun bir maraton, Allah izin verirse toparlayacağız. Futbolda bunlar var." şeklinde konuştu.

Yılmaz, bir basın mensubunun "Bugün en kötü futbolunuzu oynadınız diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusunu "Evet" diyerek yanıtladı.