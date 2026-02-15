Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Başakşehir – Beşiktaş maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.02.2026 17:54

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

Başakşehr ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Harit, Shomurodov, Selke.

Beşiktaş: Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Toure, Hyeon-gyu Oh.

BEŞİKTAŞ 37 PUANDA

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 37 puan toplama başarısı gösterdi.

Başakşehir ise şu ana kadar 33 puan topladı.

