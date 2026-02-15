CANLI | Süper Lig’de Başakşehir – Beşiktaş maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar üstlenecek.
Başakşehr ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Harit, Shomurodov, Selke.
Beşiktaş: Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Toure, Hyeon-gyu Oh.
BEŞİKTAŞ 37 PUANDA
Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 37 puan toplama başarısı gösterdi.
Başakşehir ise şu ana kadar 33 puan topladı.