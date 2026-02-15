CANLI | Süper Lig’de Başakşehir – Beşiktaş maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Harit, Shomurodov, Selke.

Beşiktaş: Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Toure, Hyeon-gyu Oh.

BEŞİKTAŞ 37 PUANDA

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 37 puan toplama başarısı gösterdi.

Başakşehir ise şu ana kadar 33 puan topladı.