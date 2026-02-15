Göztepe – Kayserispor maçında kazanan çıkmadı!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor ile kozlarını paylaştı. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Göztepe 41, Kayserispor ise 16 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Cherni sol kanatta buluştuğu meşin yuvarlağı, ceza sahası sol çaprazındaki Bokele'ye verdi. Bokele'nin uzaktan şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu 2 hamlede kontrol etti.
22. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Cardoso sol kanatta buluştuğu topu ceza sahasına girip altıpastaki Onugkha'ya aktardı. Onugkha'nın yakın mesafeden vuruşunda kalesi Lis, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
28. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta Ogün Bayrak, ceza sahası önündeki Miroshi'ye pasını verdi. Miroshi'nin uzaktan şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere tamamlandı.
47. dakikada Janderson'un sağ taraftan kullandığı uzun taç atışında ceza sahası içinde Allan'ın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Dorukhan uzaklaştırdı.
65. dakikada Krastev'in ceza sahası dışından sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
72. dakikada sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu sağına çeken Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
79. dakikada Janderson'un sol taraftan kullandığı taç atışında ön direkte Mohammed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bilal'de kaldı.
85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Lis'in çeldiği topu Allan kornere gönderdi.