Hyeon-gyu Oh: Beşiktaş benim kaderim!

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında 3-2'lik skorla kazandı. Siyah-beyazlı takımın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh mücadele sonrası konuştu.
Karşılaşmayı değerlendiren Hyeon-gyu Oh, "Beşiktaş'taki ilk galibiyetim, çok ayrı bir mutluluk. Zor maç oldu ama kazanmak mutlu etti. Kazanmanın önemini biliyorduk. Bu nedenle çok mutluyum" dedi.
Orkun Kökçü'ye yaptığı asistle ilgili Hyeon-gyu Oh, "Orkun'un golünde topa dokundum. Bazen konuşmak gerekmiyor, gözlerle anlaşıyorsunuz. Birbirimizi çok iyi anladık. Bunu saha içinde gösterdik. Orkun, fantastik bir oyuncu. Onunla oynamak çok güzel" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'a transfer olmayı çok istediğini belirten Hyeon-gyu Oh, "Dünya Kupası yaklaşıyor. O zamana kadar çok gol atmak ve başarılı olmak istiyorum. Beşiktaş benim kaderim. Buraya gelmeyi çok istemiştim. Bu gerçekleşti. Burada geçirdiğim her günden çok keyifliyim" sözlerini dile getirdi.