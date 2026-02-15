Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hyeon-gyu Oh: Beşiktaş benim kaderim!
Giriş Tarihi: 15.02.2026 22:40

Hyeon-gyu Oh: Beşiktaş benim kaderim!

Beşiktaş’ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hyeon-gyu Oh: Beşiktaş benim kaderim!
  • ABONE OL

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında 3-2'lik skorla kazandı. Siyah-beyazlı takımın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh mücadele sonrası konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Hyeon-gyu Oh, "Beşiktaş'taki ilk galibiyetim, çok ayrı bir mutluluk. Zor maç oldu ama kazanmak mutlu etti. Kazanmanın önemini biliyorduk. Bu nedenle çok mutluyum" dedi.

Orkun Kökçü'ye yaptığı asistle ilgili Hyeon-gyu Oh, "Orkun'un golünde topa dokundum. Bazen konuşmak gerekmiyor, gözlerle anlaşıyorsunuz. Birbirimizi çok iyi anladık. Bunu saha içinde gösterdik. Orkun, fantastik bir oyuncu. Onunla oynamak çok güzel" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a transfer olmayı çok istediğini belirten Hyeon-gyu Oh, "Dünya Kupası yaklaşıyor. O zamana kadar çok gol atmak ve başarılı olmak istiyorum. Beşiktaş benim kaderim. Buraya gelmeyi çok istemiştim. Bu gerçekleşti. Burada geçirdiğim her günden çok keyifliyim" sözlerini dile getirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hyeon-gyu Oh: Beşiktaş benim kaderim!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz