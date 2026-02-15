Hyeon-gyu Oh: Beşiktaş benim kaderim!

Orkun Kökçü'ye yaptığı asistle ilgili Hyeon-gyu Oh, "Orkun'un golünde topa dokundum. Bazen konuşmak gerekmiyor, gözlerle anlaşıyorsunuz. Birbirimizi çok iyi anladık. Bunu saha içinde gösterdik. Orkun, fantastik bir oyuncu. Onunla oynamak çok güzel" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a transfer olmayı çok istediğini belirten Hyeon-gyu Oh, "Dünya Kupası yaklaşıyor. O zamana kadar çok gol atmak ve başarılı olmak istiyorum. Beşiktaş benim kaderim. Buraya gelmeyi çok istemiştim. Bu gerçekleşti. Burada geçirdiğim her günden çok keyifliyim" sözlerini dile getirdi.