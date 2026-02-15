Memik Yılmaz: Yaşananları hak ettiğimizi düşünmüyoruz!

Yılmaz, kimsenin hakkının yenmediği, adaletli yönetimlerin olmasını istediklerini belirterek,"Kocaelispor'u tebrik ediyorum. İki takımın da Türk futbolu adına güzel hocaları var. İyi işler yapacaklarına, ileride daha iyi olacaklarını umut ediyorum. Üzgünüz, yaşananları hak ettiğimizi düşünmüyoruz." şeklinde konuştu.

"Gaziantep nasıl olsa sesini çıkarmıyor diye bu kadar bir kulübün üzerine gelinmez" diyen Yılmaz, "Bu konuşmayla bir şeyin değişmeyeceğini de biliyorum. 3-4 maçtır hakemlerden çok çekiyoruz. Hangi takım olursa olsun yazık. Çıkarsınız şerefinizle yenersiniz, onurunuzla yenilirsiniz. Futbolda bunlar var ama bu sezonun başından beri ilk defa bir maç yönetiyor. Türk futbolu adına bunu herkesin değerlendireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.