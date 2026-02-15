Orkun Kökçü: Kafam daha rahat!

Karşılaşmayı değerlendiren Orkun Kökçü, "Buraya milli takımla geliyordum ve zemin çok iyiydi. Bugün zemin ağır ve kaygandı. İstediğimiz oyunu gösteremedik. İlk yarıda zorlandım. Kolay atacağım topları atamadım, top kayıpları oldu. Pes etmedik. İlk golden sonra insan daha da rahat oluyor. İllaki bir pozisyon yakalarım diye maça devam ettim. Kafam daha rahat. Onun sonunda da pozisyona girip golümü attım. En önemli şimdi 3 puan. Zor bir maçtı. Başakşehir de iyi bir takım. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüze bakacağız. Hava iyi, hava güzel" ifadelerini kullandı.

Son anlarda oyundan alınmasıyla ilgili Orkun Kökçü, "Herkes herkesle iyi anlaşıyor. Kamplar güzel geçiyor. Pek de sakat hissetmedim son anlarda, yorgundum. O da sahaya endeksli bir şey" sözlerini dile getirdi.