Selçuk İnan: Zor bir iş yapıyoruz, nabız hep yüksek!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya planladıkları gibi başladıklarını belirterek, kendileri adına güzel bir maç olduğunu aktardı.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini dile getiren İnan, "Hak edilmiş bir galibiyet oldu, o yüzden de oyuncularımı tebrik etmek istiyorum." dedi.

Sonradan oyuna giren futbolcuların skora katkı sağlamasının takım olma yolunda önemli bir gösterge olduğunu ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"Futbol böyle, bazen her şeyi denersiniz, her şeyi yaparsınız ancak bir skor katkısı veremezsiniz. Başkası girer, o skor katkısı verir. Bu bir takım olma yolunda hızlıca ilerlediğimizi gösteriyor. Oyuncular sahaya çıkıyor, mücadele ediyor. Ellerinden geleni yapıyorlar, sağ olsunlar. O gün olmadığında yerine giren oyuncunun skor katkısı vermesi bizim hocalar için büyük şans. O yüzden sizlerin huzurunda da sonradan giren oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum."