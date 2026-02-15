SON DAKİKA | Beşiktaş, Başakşehir’i 90+7’de devirdi! İstanbul’da gol yağmuru

MURİLLO VE ASLLANİ İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kristjan Asllani ve Amir Murillo, ilk kez 11'de forma giydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, RAMS Başakşehir FK karşılaşmasında yeni transferler Asllani ve Murillo'yu 11'de görevlendirdi.

İki futbolcu da Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de görev yaptı. Arnavut orta saha oyuncusu Asllani, Konyaspor maçında oyuna sonradan dahil olmuş ve kırmızı kart görmüştü. Murillo ise geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olarak ilk kez forma giymişti.

SAVUNMADA TANDEM DEĞİŞTİ

Siyah-beyazlı ekipte, Başakşehir FK karşılaşmasında savunma tandemi değişti. Daha önce Djalo – Emirhan, Agbadou – Emirhan gibi ikilileri deneyen Sergen Yalçın, Başakşehir karşısında Agbadou – Djalo ikilisini denedi.