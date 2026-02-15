SON DAKİKA | Beşiktaş, Başakşehir’i 90+7’de devirdi! İstanbul’da gol yağmuru

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar üstlendi.
Beşiktaş, Başakşehir'i deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti.
Başakşehir'in gollerini 36'ncı dakikada Davie Selke ile 88'inci dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Beşiktaş'ta fileleri 43'üncü dakikada Hyeon-gyu Oh, 58'inci dakikada Orkun Kökçü ve 90+7'nci dakikada Mustafa Hekimoğlu havalandırdı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 40 puana yükseldi. Başakşehir ise 33 puanda kaldı.
Başakşehir, Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Göztepe'yi ağırlayacak.
Başakşehir - Beşiktaş: 2-3
Goller: 36' Davie Selke, 43' Hyeon-gyu Oh, 58' Orkun Kökçü, 88' Bertuğ Yıldırım, 90+7' Mustafa Hekimoğlu
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Fayzullayev'in sert şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.
13. dakikada Olaitan'ın pasıyla rakip kaleye sokulan Cerny'nin sol ayakla yaptığı plase vuruşta, top az farkla yandan dışarı çıktı.
24. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayının solunda önünde bulan Kemen'in sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
36. dakikada Başakşehir öne geçti. Djalo'nun savunmadan çıkarken gönderdiği uzun pasta Duarte'nin kafayla karşıladığı top Selke'ye pas oldu. Penaltı noktası civarından seken meşin yuvarlağı Alman santrfor, şık bir dokunuşla ağlarla buluşturdu: 1-0
43. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmada Opoku'nun çıkarken yaptığı hata sonrasında rakibinden topu kapan Oh, süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Güney Koreli golcü oyuncu, meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 1-1
Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin 21'inci haftasında 2-2 berabere kalınan Alanyaspor maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.
Tecrübeli teknik adam; Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Ndidi ve Cengiz Ünder'in yerlerine Murillo, Djalo, Asllani ve Bilal Toure'yi 11'de görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Murillo, Agbadou, Djalo ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu.
Savunmanın hemen önünde Asllani'yi sahaya süren Yalçın, hücum hattının sağında Cerny, ortasında Orkun Kökçü ve Olaitan, sol kanatta ise El-Bilal Toure'yi 11'de görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Güney Koreli Hyeongyu Oh oldu.
MURİLLO VE ASLLANİ İLK KEZ 11'DE
Siyah-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kristjan Asllani ve Amir Murillo, ilk kez 11'de forma giydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, RAMS Başakşehir FK karşılaşmasında yeni transferler Asllani ve Murillo'yu 11'de görevlendirdi.
İki futbolcu da Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de görev yaptı. Arnavut orta saha oyuncusu Asllani, Konyaspor maçında oyuna sonradan dahil olmuş ve kırmızı kart görmüştü. Murillo ise geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olarak ilk kez forma giymişti.
SAVUNMADA TANDEM DEĞİŞTİ
Siyah-beyazlı ekipte, Başakşehir FK karşılaşmasında savunma tandemi değişti. Daha önce Djalo – Emirhan, Agbadou – Emirhan gibi ikilileri deneyen Sergen Yalçın, Başakşehir karşısında Agbadou – Djalo ikilisini denedi.
EL BILAL TOURE FORMAYI KAPTI
Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan El Bilal Toure, RAMS Başakşehir maçında yeniden formasına kavuştu.
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında cezası nedeniyle görev yapamayan Malili futbolcu, 1 maçlık aranın ardından yeniden ilk 11'deki yerini aldı.
Toure, bu sezon siyah-beyazlı formayla 17 maçta 6 gol kaydetti.
NURİ ŞAHİN KAZANAN KADROYU BOZMADI
Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, geçen hafta Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden kadrosunu bozmadı.
Nuri Şahin'in ekibi RAMS Başakşehir, Beşiktaş karşısında şu ilk 11 ile sahada yer aldı:
Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Oliver Kemen, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit, Davie Selke.