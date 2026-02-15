Stanimir Stoilov’dan Beşiktaş maçı sözleri!

Deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçına kadar sakat oyuncuların dönmesini umduğunu vurgulayan Stoilov, "Böylece yeterince değişiklik yapabiliriz. Çünkü bunu maalesef bu maçta yapamadık. Öncelikle dönen oyuncuların durumunu göreceğiz. Onlara göre organizasyonumuzu yapacağız ama Beşiktaş'a karşı daha önce maçlar oynadık, başarılı olduk. Çok büyük değişikliklere gerek olduğunu düşünmüyorum. Dönen oyuncularımızın durumuna göre tabii ki değerlendirmelerde bulunacağız." diye konuştu.

Antunes'in birkaç antrenmana katıldıktan sonra bugün takımda yer aldığını belirten Stoilov, Arda Okan Kurtulan'ın da birkaç antrenmanla maça çıktığını sözlerine ekledi.