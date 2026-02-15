Thorsten Fink, Samsun’a ulaştı!

Samsunspor'un Thomas Reis'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için anlaştığı Alman Teknik Direktör Thorsten Fink, şehre geldi. Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Fink, daha sonra takımın kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'ne giderek kırmızı-beyazlı futbolcular ile bir araya geldi.



Karadeniz ekibi, Fink ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.