MAÇ ÖZETİ İZLE | Portekiz, Norveç deplasmanında takılmadı! Kayıpsız devam etti

Heyecan dolu mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.

Portekiz'in gollerini 17. dakikada Joao Felix ile 54. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti. Norveç'te fileleri 51. dakikada Erling Haaland havalandırdı.

Bu sonucun ardından Portekiz grupta ikide iki yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

İlk kez puan kaybeden Norveç ise grup aşamasında 3 puanda kaldı.