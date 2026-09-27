MAÇ ÖZETİ İZLE | Portekiz, Norveç deplasmanında takılmadı! Kayıpsız devam etti

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'ün ikinci haftasında Norveç ile Portekiz karşı karşıya geldi. Kritik müsabaka Ullevaal Stadyumu'nda oynandı.
Zorlu karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetti. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlendi.
VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da ise Nicolas Rainville görev aldı.
Portekiz, Norveç deplasmanında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Heyecan dolu mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.
Portekiz'in gollerini 17. dakikada Joao Felix ile 54. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti. Norveç'te fileleri 51. dakikada Erling Haaland havalandırdı.
Bu sonucun ardından Portekiz grupta ikide iki yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.
İlk kez puan kaybeden Norveç ise grup aşamasında 3 puanda kaldı.
Norveç, gelecek hafta Galler deplasmanında sahaya çıkacak.
Portekiz ise UEFA Uluslar Ligi Grup 4'ün üçüncü haftasında Danimarka deplasmanına konuk olacak.
Norveç - Portekiz: 1-2
Goller: 17' Joao Felix, 51' Erling Haaland, 54' Gonçalo Ramos
İLK 11'LER
Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Berge, Berg, Odegaard, Nusa, Schjelderup, Haaland.
Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves, Palhinha, Conceiçao, Neto, Joao Felix, Ramos.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL İZLE | Norveç 0-1 Portekiz (Joao Felix)
GOL İZLE | Norveç 1-1 Portekiz (Erling Haaland)
GOL İZLE | Norveç 1-2 Portekiz (Gonçalo Ramos)
TIKLA İZLE | Portekiz'in Norveç maçında bulduğu gol VAR'dan döndü!