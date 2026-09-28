MAÇ ÖZETİ İZLE | İsveç, Polonya karşısında hata yapmadı!

İsveç, Polonya karşısında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

İsveç'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Benjamin Nygren, 54. dakikada Yasin Ayari ile 72. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. Polonya'da fileleri 43. dakikada Sebastian Szymanski havalandırdı.

Bu sonucun ardından İsveç yoluna kayıpsız devam etti ve puanını 6'ya yükseltti.

Polonya ise grup aşamasında ilk 2 hafta sonunda 1 puanda kaldı.