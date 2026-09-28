Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MAÇ ÖZETİ İZLE | İsveç, Polonya karşısında hata yapmadı!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 17:18 Son Güncelleme: 28.09.2026 23:38

MAÇ ÖZETİ İZLE | İsveç, Polonya karşısında hata yapmadı!

İsveç, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4’ün ikinci haftasında Polonya ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka A Para’dan şifresiz yayınlandı. İsveç, Polonya engelini 3-1’lik skorla geçti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MAÇ ÖZETİ İZLE | İsveç, Polonya karşısında hata yapmadı!
  • ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'ün ikinci haftasında İsveç, Polonya'yı konuk etti. Kritik karşılaşma Strawberry Arena'da oynandı.

Zorlu müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Javier Alberola Rojas düdük çaldı. Javier Alberola Rojas'ın yardımcılıklarını Alfredo Rodriguez Moreno ve Carlos Alvarez Fernández üstlendi.

VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Javier Iglesias Villanueva görev aldı.

Kritik mücadele A Para ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.

İsveç, Polonya karşısında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

İsveç'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Benjamin Nygren, 54. dakikada Yasin Ayari ile 72. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. Polonya'da fileleri 43. dakikada Sebastian Szymanski havalandırdı.

Bu sonucun ardından İsveç yoluna kayıpsız devam etti ve puanını 6'ya yükseltti.

Polonya ise grup aşamasında ilk 2 hafta sonunda 1 puanda kaldı.

İsveç - Polonya: 3-1

Goller: 8' Benjamin Nygren, 43' Sebastian Szymanski, 54' Yasin Ayari, 72' Viktor Gyökeres

İLK 11'LER

İsveç: Johansson, Svensson, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson, Bergvall, Ayari, Walemark, Zeneli, Nygren, Gyökeres.

Polonya: Bulka, Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior, Zielinski, Zalewski, Puchacz, Szymanski, Zukowski.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL İZLE | İsveç 1-0 Polonya (Benjamin Nygren)

GOL İZLE | İsveç 1-1 Polonya (Sebastian Szymanski)

GOL İZLE | İsveç 2-1 Polonya (Yasin Ayari)

GOL İZLE | İsveç 3-1 Polonya (Viktor Gyökeres)

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #İSVEÇ #POLONYA #A PARA #ULUSLAR LİGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MAÇ ÖZETİ İZLE | İsveç, Polonya karşısında hata yapmadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA