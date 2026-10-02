MAÇ ÖZETİ İZLE | A Milli Futbol Takımı, Belçika deplasmanına takıldı! 3 maçta puanla tanışamadık

Belçika, Türkiye karşısında sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Belçika'nın gollerini 10 ve 60. dakikalarda Kevin de Bruyne ile 76. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Bu sonucun ardından Belçika puanını 6'ya yükseltti.

A Milli Futbol Takımı ise grupta oynadığı maçlarda henüz puanla tanışamadı.

Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.