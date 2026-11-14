Maç Özeti İzle | İsveç, Bosna Hersek’in geri dönüşüne izin vermedi!

İsveç, Bosna Hersek karşısında 3-2'lik skorla kazandı.

İsveç'in gollerini 5. dakikada Daniel Svensson ile 11 ve 45+2. dakikalarda penaltıdan Viktor Gyökeres kaydetti. Bosna Hersek'te fileleri 47. dakikada Armin Gigovic ile 62. dakikada Sead Kolasinac havalandırdı.

Bu sonucun ardından İsveç puanını 13'e yükseltti ve grup liderliğini garantiledi.

Bosna Hersek ise 8 puanda kaldı. Bosna Hersek bu sonuca rağmen grubu ikinci sırada tamamladı.