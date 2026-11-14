Maç Özeti İzle | İsveç, Bosna Hersek’in geri dönüşüne izin vermedi!

İsveç, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele Strawberry Arena'da oynandı.
Zorlu maçta İtalyan hakem Simone Sozza düdük çaldı. VAR'da Valerio Marini görev aldı.
İsveç ile Bosna Hersek arasındaki karşılaşma A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.
İsveç, Bosna Hersek karşısında 3-2'lik skorla kazandı.
İsveç'in gollerini 5. dakikada Daniel Svensson ile 11 ve 45+2. dakikalarda penaltıdan Viktor Gyökeres kaydetti. Bosna Hersek'te fileleri 47. dakikada Armin Gigovic ile 62. dakikada Sead Kolasinac havalandırdı.
Bu sonucun ardından İsveç puanını 13'e yükseltti ve grup liderliğini garantiledi.
Bosna Hersek ise 8 puanda kaldı. Bosna Hersek bu sonuca rağmen grubu ikinci sırada tamamladı.
İsveç - Bosna Hersek: 3-2
Goller: 5' Daniel Svensson, 11' Viktor Gyökeres (P), 45+2' Viktor Gyökeres (P), 47' Armin Gigovic, 62' Sead Kolasinac
İLK 11'LER
İsveç: Johansson, Svensson, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Larsson, Ayari, Elanga, Nanasi, Gyökeres, Isak.
Bosna Hersek: Zlomislic, Dedic, Radeljic, Katic, Kolasinac, Basic, Gigovic, Bajraktarevic, Alajbegovic, Tabakovic, Demirovic.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ...
GOL İZLE | İsveç 1-0 Bosna Hersek (Daniel Svensson)
GOL İZLE | İsveç 2-0 Bosna Hersek (Viktor Gyökeres)
GOL İZLE | İsveç 3-0 Bosna Hersek (Viktor Gyökeres)
GOL İZLE | İsveç 3-1 Bosna Hersek (Armin Gigovic)
GOL İZLE | İsveç 3-2 Bosna Hersek (Sead Kolasinac)