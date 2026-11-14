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Giriş Tarihi: 14.11.2026 17:23 Son Güncelleme: 14.11.2026 21:57

Maç Özeti İzle | Norveç ikinci yarıda açıldı! Galler mağlup oldu

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup’un 5. maçında Norveç, Galler karşısında 3-1 galip geldi. Kritik karşılaşma A Haber'den canlı yayınlandı.

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Maç Özeti İzle | Norveç ikinci yarıda açıldı! Galler mağlup oldu
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Norveç, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. maçında Galler'i konuk etti. Kritik karşılaşma Ullevaal Stadyumu'nda oynandı.

Zorlu müsabakada Ukraynalı hakem Oleksiy Derevinskyi düdük çaldı. VAR'da Belçikalı Jan Boterberg görev aldı.

Kritik karşılaşma A Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlandı.

Norveç, Galler karşısında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Norveç'in gollerini 60. dakikada Antonio Nusa, 68. dakikada Andreas Schjelderup ve 88. dakikada penaltıdan Erling Haaland kaydetti. Galler'de fileleri 79. dakikada David Brooks havalandırdı.

Bu sonucun ardından Norveç puanını 6'ya yükseltti.

Galler ise grup aşamasında 3 puanda kaldı.

Norveç - Galler: 3-1

Goller: 60' Antonio Nusa, 68' Andreas Schjelderup, 79' David Brooks, 88' Erling Haaland (P)

İLK 11'LER

Norveç: Selvik, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Aasgaard, Odegaard, Bobb, Nusa, Haaland.

Galler: Darlow, Williams, Rodon, Davies, Dasilva, Ampadu, James, Cullen, Johnson, Wilson, Koumas.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ...

GOL İZLE | Norveç 1-0 Galler (Antonio Nusa)

GOL İZLE | Norveç 2-0 Galler (Andreas Schjelderup)

GOL İZLE | Norveç 2-1 Galler (David Brooks)

GOL İZLE | Norveç 3-1 Galler (Erling Haaland)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ULUSLAR LİGİ #NORVEÇ #GALLER #A HABER

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Maç Özeti İzle | Norveç ikinci yarıda açıldı! Galler mağlup oldu
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