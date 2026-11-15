Maç Özeti İzle | A Milli Futbol Takımı, Fransa’ya kaybetti! A Ligi’nde puan alamadık

Fransa, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. haftasında A Milli Futbol Takımı'nı konuk etti. Kritik karşılaşma Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynandı.
Zorlu müsabakada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çaldı. Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ile Ian Hussin üstlendi.
VAR'da Darren England, AVAR'da ise Michael Salisbury görev aldı.
Kritik karşılaşma ATV'den şifresiz ve canlı olarak yayınlandı.
A Milli Futbol Takımı, Fransa karşısında 2-1 mağlup oldu.
Fransa'nın gollerini 49. dakikada kendi kalesine Emirhan Topçu ile 80. dakikada Eli Junior Kroupi kaydetti. A Milli Futbol Takımı'nda fileleri 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı havalandırdı.
Bu sonucun ardından Fransa puanını 13'e yükseltti ve grubu lider olarak tamamladı.
A Milli Futbol Takımı ise grup aşamasında 6'da 0 yaptı.
Fransa - Türkiye: 2-1
Goller: 49' Emirhan Topçu (KK), 80' Eli Junior Kroupi, 90' Abdülkerim Bardakcı
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
TIKLA İZLE | Berke Özer'den Barcola'ya gol izni yok!
TIKLA İZLE | İsmail Yüksek net fırsatı değerlendiremedi!
TIKLA İZLE | Kylian Mbappe'nin golü ofsayta takıldı!
GOL İZLE | Fransa 1-0 Türkiye (Emirhan Topçu K.K.)
TIKLA İZLE | Arda Güler'in golü ofsayta takıldı!
GOL İZLE | Fransa 2-0 Türkiye (Eli Junior Kroupi)
GOL İZLE | Fransa 2-1 Türkiye (Abdülkerim Bardakcı)
İLK 11'LER
Fransa: Maignan, Diouf, Konate, Jacquet, Kumbedi, Rabiot, Da Cunha, Cherki, Olise, Barcola, Mbappe.
Türkiye: Berke Özer, Barış Alper Yılmaz, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sol kanatta topla buluşan Rabiot, ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Berke uzanarak topu kornere gönderdi.
14. dakikada Fransa etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Cherki, kısa pasta topu Mbappe'ye aktardı. Bu futbolcunun kale sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Berke gole izin vermedi.
16. dakikada Can Uzun'un pasında topla buluşan Deniz Gül, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Konate son anda ayak koyarak topu kornere yolladı.
21. dakikada Mbappe'nin pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Barcola, kaleci Berke'yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak Berke bu pozisyonda da geçit vermedi.
32. dakikada A Milli Takım etkili geldi. Eren Elmalı'yla paslaşan Arda Güler, ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı aldı. Yıldız oyuncunun sert şutunda, Jacquet araya girerek topu kornere yolladı.
34. dakikada net pozisyonda Berke gole izin vermedi. Da Cunha'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Mbappe'nin ceza sahası içinde yerden vuruşunda, Berke ayak koyarak topu kornere gönderdi.
35. dakikada A Milli Takım gole çok yaklaştı. Can Uzun'un savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen İsmail Yüksek, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak Maignan'da kaldı.
38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Olise, ceza sahası dışından sağ çaprazdan uzak köşeye doğru sert vurdu, kaleci Berke uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.
49. dakikada Fransa öne geçti. Cherki'nin soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Rabiot, kafayla topu kale sahası içine gönderdi. Barcola'nın vuruşunda topla son oynayan Emirhan Topçu, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
59. dakikada Deniz'in pasında meşin yuvarlağı alan Arda Güler rakip ceza sahasına girip yerden vurdu, Jacquet son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
61. dakikada sağ kanatta topla buluşan Olise, ceza sahası sağ çaprazına gelip sert vurdu, kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
64. dakikada Cherki'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Mbappe, kaleci Berke'yle karşı karşıya kaldı. Berke bu pozisyonda gole izin vermedi.
70. dakikada Jacquet'in hatalı pasında araya giren Arda Güler ceza sahası dışından bekletmeden vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.
75. dakikada Olise'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Mbappe'nin düzeltip vuruşunda, Merih Demiral son anda araya girerek gole engel oldu.
80. dakikada fark 2'ye çıktı. Cherki'nin pasında soldan ceza sahasına giren Kroupi'nin çaprazdan vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.
83. dakikada Orkun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Merih, Abdülkerim Bardakcı'ya bıraktı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
90. dakikada milli takım farkı 1'e indirdi. Sağdan kazanılan kornerde Arda Güler, ceza sahası içine ortaladı. İyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top fileleri havalandırdı: 2-1.
Karşılaşma, Fransa'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İzmir'de 2-1 kaybedilen Belçika maçının 11'inde 7 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; İzmir'deki maçın 11'inden Merih Demiral, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler'i Fransa'da sahaya sürdü.
Kalede eldivenleri Berke Özer'e emanet eden Yalçın; savunma 5'lisini Barış Alper Yılmaz, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Can Uzun'u sahaya süren Yalçın, ileri uçta ise Arda Güler ve Deniz Gül'e 11'de görev verdi.
A Milli Takım'da Fransa maçı öncesinde ilk 11'de forma giyeceği açıklanan Zeki Çelik, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala maç kadrosundan çıkarıldı. Isınma hareketleri sırasında sol uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Zeki Çelik, tedbir amacıyla maç kadrosunda yer almadı. Zeki Çelik'in yerine Barış Alper Yılmaz, mücadeleye 11'de başladı.
A Milli Futbol Takımı'nda Fransa maçına 11 başlayan Berke Özer, yaklaşık 1.5 yıl sonra milli formayı giydi. Son olarak 2025 yılının Haziran ayında Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan hazırlık maçında kaleyi koruyan Berke Özer, daha sonra 12 Ekim 2025'te kamptan izinsiz ayrıldığı gerekçesiyle bir süre milli takım aday kadrosuna çağırılmamıştı.
A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktör değişikliğinin ardından Belçika ve Fransa maçlarının kadrosuna dahil edilen Berke Özer, Uğurcan Çakır'ın sakatlığının ardından Fransa maçında eldivenleri devraldı.
Ay-yıldızlılarda sağ omzunda sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, Fransa maçının başlamasına kısa bir süre kala maç kadrosundan çıkartıldı. Belçika maçının ardından sağ omzunda ağrı hisseden Uğurcan Çakır'ın çekilen MR'ında omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edildi. Tecrübeli file bekçisi, Fransa maçının kadrosundan çıkartıldı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fransa maçında takımını farklı bir formasyonla sahaya sürdü. Belçika maçında 4-2-3-1 dizilişini tercih eden Yalçın, Fransa deplasmanında ise 5-3-2 formasyonuyla mücadeleye başladı.
A Milli Takım'ın Fransa'ya konuk olduğu karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. Matmut Atlantique Stadymu'ndaki karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Türk taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün hepsini doldurdu.