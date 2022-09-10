Galatasaray’da Aslan gibi değişim

Timur da Torrent-Okan Buruk değişikliğinden başlayarak yıldızlar topluluğu bir takım kurdu. Marcao'yu 12 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Galatasaray, 13 transfere 30 milyon Euro (kiralama+bonservis ücreti) harcadı. Babel ve Feghouli yerine Mertens ve Mata gibi dünya yıldızları gelirken Rumen oyuncular Cicaldau ve Morutan'ın biletleri kesildi.

Orta sahaya kaliteleri tartışılmayacak (Torreira, Midtsjö ve Oliveira) isimlerin gelmesi takımın da çehresini tamamen değiştirirken son gün Yusuf Demir ve Milot Rashica hamlesi ile hücum hattı da zenginleştirildi. Mostafa Mohamed kiralık gönderildi. Diagne ile de yollar ayrılırken formaları da yeni transfer edilen Seferovic ve İcardi'ye teslim edildi.