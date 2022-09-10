Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Aslan gibi değişim
Giriş Tarihi: 10.9.2022 11:29 Son Güncelleme: 10.9.2022 12:03

Galatasaray'da Aslan gibi değişim

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da Aslan gibi değişim

Galatasaray 4 ayda yepyeni bir çehreye kavuştu. Göreve gelen Başkan Dursun Özbek, takımı Okan Buruk’a emanet etti ve futbolu, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’a bıraktı. Ligi 13. bitiren kadronun hatalı bulunan tüm isimleri gönderildi.

13. sırada tamamladığı geçen sezon taraftarını çok üzen Galatasaray'ın 4 ay içinde yaşadığı köklü değişim, camiada tekrar birlik-beraberlik havasını sağladı. Burak Elmas yerine başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ilk iş olarak yıkık Galatasaray Adası'nı kısa sürede üyelerin hizmetine sundu, Kemerburgaz projesinde somut adımlar attı ve futbolu, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a bıraktı.

Timur da Torrent-Okan Buruk değişikliğinden başlayarak yıldızlar topluluğu bir takım kurdu. Marcao'yu 12 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Galatasaray, 13 transfere 30 milyon Euro (kiralama+bonservis ücreti) harcadı. Babel ve Feghouli yerine Mertens ve Mata gibi dünya yıldızları gelirken Rumen oyuncular Cicaldau ve Morutan'ın biletleri kesildi.

Orta sahaya kaliteleri tartışılmayacak (Torreira, Midtsjö ve Oliveira) isimlerin gelmesi takımın da çehresini tamamen değiştirirken son gün Yusuf Demir ve Milot Rashica hamlesi ile hücum hattı da zenginleştirildi. Mostafa Mohamed kiralık gönderildi. Diagne ile de yollar ayrılırken formaları da yeni transfer edilen Seferovic ve İcardi'ye teslim edildi.

YILDIZLAR KARMASININ BEDELİ 52 MİLYON EURO
Bu rüya kadronun toplam maliyeti ise 29 milyon Euro. A Takım maaş bütçesi vergilerle birlikte 52 milyon Euro'ya ulaşırken taraftarı ile yeniden barışan yönetim 40 bin kombine satışından 13 milyon Euro aldı. Sarı-kırmızılılar ayrıca naklen yayın, stat isim hakkı ve forma sponsorluğundan 18 milyon Euro'ya yakın gelir elde etti.

EMRE TAŞDEMİR'E YİNE GÜN DOĞDU!
YABANCI kontenjanında yer kalmayan G.Saray, istediği sol bek transferini gerçekleştiremedi. Okan Buruk, oyuncu ayrılığı kabul etmediği için çözümü içeride arayacak. Kazımcan Karataş alternatifine sahip olan Buruk, kadro dışı bıraktığı Emre Taşdemir'i A Takım'a aldı. Son anda kalan Emre Taşdemir'e yeni transfer gözüyle bakılıyor. İptal edilen Rezerv Lig'de 4 maça çıkan oyuncu, 2 gol atıp 2 asist yapmıştı.

BARIŞ ALPER'E İZİN ÇIKMADI
Transferin son günü Emre Akbaba, Emre Kılınç, Taylan, Ömer ve Oğulcan'a veda eden Galatasaray'ın yerli oyuncu sayısı azaldı. Rusya'dan teklif alan Barış Alper Yılmaz, +3 sınırı düşünülerek kadroda tutuldu. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile, gelecek vadetmesi nedeniyle de yola devam kararı verildi. Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya alınan genç futbolcunun ayrılan isimler sonrası da önü açıldı.

MATİAS VİNA KAPIDAN DÖNDÜ
Galatasaray transfer yağmuru gecesinde bir oyuncuyu da elinden kaçırdı. Sol bekte Okan Buruk'un gözüne giremeyen Van Aanholt yerine Aslan, Roma'dan Matias Vina ile el sıkıştı. 24 yaşındaki Uruguaylı sol beki kiralamak üzere görüşmeler yapılırken Van Aanholt ayrılığı kabul etmeyince planlar da değişti.

YENİLER FLORYA'DA BULUŞTU
6. haftada Kasımpaşa karşısına çıkacak olan G.Saray'da bu maçın hazırlıklarına dün Florya'da devam edildi. 5'e 2 pas çalışması sonrasında ana bölümde taktik idman gerçekleştirildi. Yeni transferlerin de katıldığı çalışmada teknik direktör Okan Buruk da sık sık oyuncularına esprilerle moral verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası da ortaya çıkmadı! Sosyal medyadan tepki yağdı!
Ziraat Bankası emekli promosyonu 2022 Eylül: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL veriyor?
Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Berkin’in katili DHKP-C! Berkin Elvan'ı göz göre göre ölüme sürüklediler
İYİ Parti'den şok CHP ile ittifak itirafı! 6'lı masada kriz büyüyor...
iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ile gündemde! iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri nasıl, Türkiye'deki satış fiyatı nedir, ne zaman çıkacak?
Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL sınırına ulaştı! 2022 En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
İstanbullu yolda kaldı! İBB yolcuları taşıyamadı: AK Partili belediyeler seferber oldu
Son dakika | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP'yi karıştırdı!
CHP’li Yarkadaş’ın iddiaları Bursa’da gün yüzüne çıktı! CHP’li Belediyeden İyi Partili başkan yardımcısına kıyak
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Aslan gibi değişim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA