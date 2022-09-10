Galatasaray’da Aslan gibi değişim

13. sırada tamamladığı geçen sezon taraftarını çok üzen Galatasaray'ın 4 ay içinde yaşadığı köklü değişim, camiada tekrar birlik-beraberlik havasını sağladı. Burak Elmas yerine başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ilk iş olarak yıkık Galatasaray Adası'nı kısa sürede üyelerin hizmetine sundu, Kemerburgaz projesinde somut adımlar attı ve futbolu, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a bıraktı.
Timur da Torrent-Okan Buruk değişikliğinden başlayarak yıldızlar topluluğu bir takım kurdu. Marcao'yu 12 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Galatasaray, 13 transfere 30 milyon Euro (kiralama+bonservis ücreti) harcadı. Babel ve Feghouli yerine Mertens ve Mata gibi dünya yıldızları gelirken Rumen oyuncular Cicaldau ve Morutan'ın biletleri kesildi.
Orta sahaya kaliteleri tartışılmayacak (Torreira, Midtsjö ve Oliveira) isimlerin gelmesi takımın da çehresini tamamen değiştirirken son gün Yusuf Demir ve Milot Rashica hamlesi ile hücum hattı da zenginleştirildi. Mostafa Mohamed kiralık gönderildi. Diagne ile de yollar ayrılırken formaları da yeni transfer edilen Seferovic ve İcardi'ye teslim edildi.
YILDIZLAR KARMASININ BEDELİ 52 MİLYON EURO
Bu rüya kadronun toplam maliyeti ise 29 milyon Euro. A Takım maaş bütçesi vergilerle birlikte 52 milyon Euro'ya ulaşırken taraftarı ile yeniden barışan yönetim 40 bin kombine satışından 13 milyon Euro aldı. Sarı-kırmızılılar ayrıca naklen yayın, stat isim hakkı ve forma sponsorluğundan 18 milyon Euro'ya yakın gelir elde etti.
EMRE TAŞDEMİR'E YİNE GÜN DOĞDU!
YABANCI kontenjanında yer kalmayan G.Saray, istediği sol bek transferini gerçekleştiremedi. Okan Buruk, oyuncu ayrılığı kabul etmediği için çözümü içeride arayacak. Kazımcan Karataş alternatifine sahip olan Buruk, kadro dışı bıraktığı Emre Taşdemir'i A Takım'a aldı. Son anda kalan Emre Taşdemir'e yeni transfer gözüyle bakılıyor. İptal edilen Rezerv Lig'de 4 maça çıkan oyuncu, 2 gol atıp 2 asist yapmıştı.
BARIŞ ALPER'E İZİN ÇIKMADI
Transferin son günü Emre Akbaba, Emre Kılınç, Taylan, Ömer ve Oğulcan'a veda eden Galatasaray'ın yerli oyuncu sayısı azaldı. Rusya'dan teklif alan Barış Alper Yılmaz, +3 sınırı düşünülerek kadroda tutuldu. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile, gelecek vadetmesi nedeniyle de yola devam kararı verildi. Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya alınan genç futbolcunun ayrılan isimler sonrası da önü açıldı.
MATİAS VİNA KAPIDAN DÖNDÜ
Galatasaray transfer yağmuru gecesinde bir oyuncuyu da elinden kaçırdı. Sol bekte Okan Buruk'un gözüne giremeyen Van Aanholt yerine Aslan, Roma'dan Matias Vina ile el sıkıştı. 24 yaşındaki Uruguaylı sol beki kiralamak üzere görüşmeler yapılırken Van Aanholt ayrılığı kabul etmeyince planlar da değişti.
YENİLER FLORYA'DA BULUŞTU
6. haftada Kasımpaşa karşısına çıkacak olan G.Saray'da bu maçın hazırlıklarına dün Florya'da devam edildi. 5'e 2 pas çalışması sonrasında ana bölümde taktik idman gerçekleştirildi. Yeni transferlerin de katıldığı çalışmada teknik direktör Okan Buruk da sık sık oyuncularına esprilerle moral verdi.