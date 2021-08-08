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Giriş Tarihi: 8.8.2021 09:10 Son Güncelleme: 8.8.2021 09:16

Uzun yol şoförü baba Busenaz Sürmeneli'nin altın madalya haberini yolda aldı! 'En büyük gurur...'

YUNUS EMRE SEL
Uzun yol şoförü baba Busenaz Sürmeneli’nin altın madalya haberini yolda aldı! ’En büyük gurur...’
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Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyayla tüm Türkiye'yi mutlu etti. Busenaz, maç sonrasında yaptığı açıklamada '2013'te Cumhurbaşkanımıza bir söz vermiştim, o sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum.' dedi. Altın madalyayı kazandıktan sonra Sürmeneli ailesinin sevinci de görülmeye değerdi. Eve Türk bayrağı asıldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize ikinci altın madalyayı kazandıran Busenaz Sürmeneli, yaşadığı mutluluğu canlı yayında aktardı. Busenaz'ın baba ocağında da muhteşem bir gurur vardı. Uzun yol şoförü baba Ahmet Sürmeneli, güzel haberi yolda yaşadı. Ahmet Sürmeneli, duygularını Sabah Spor ile paylaştı.

Altın kızın Trabzon'daki evinde büyük mutluluk vardı. Evine Türk bayrağı asıldı. Annesi ile ikiz kardeşi Tuğçenaz sevinci birlikte yaşarken, baba iş için uzun yoldaydı.

'BİR BABANIN YAŞAYABİLECEĞİ EN BÜYÜK GURUR!'

Tüm Türkiye, Busenaz Sürmeneli'nin altınıyla coşarken, şampiyonun yaşadığı Trabzon'da ayrı bir mutluluk vardı. Anne Songül Sürmeneli, ikiz kardeşi Tuğçenaz Sürmeneli ve antrenman partneri Bilge Kağan Kanlı, gelen altın madalya ile evde havalara uçarken, uzun yol şoförü baba Ahmet Sürmeneli güzel haberi seferde aldı.

Sabah erken saatlerde Trabzon'a gelen ancak hemen başka bir sefer için yola çıkan baba Sürmeneli duygularını SABAH Spor'la paylaştı: "Tarif edilemez bir mutluluk. Kelimelerim yetmiyor. Bu bir babanın yaşayabileceği en büyük gurur."

'UYKUSUZ SON GECEMİZ OLDU!'

Milli sporcunun lisanslı tekvandocu olan annesi Songül Sürmeneli ise madalya için günlerce uykusuz kaldıklarını belirterek, "Uyumadığımız gecelerin son gecesi oldu. Olimpik bir anne olarak Türk halkına selam gönderiyorum. Dualarını eksik etmediler. Bu madalya için 13 yılımızı verdik. Şampiyon olup elini havaya kaldırdığı an 'Allah La ilahe illallah' diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

Kızıyla görüntülü konuşan anne, "Sağ ol, var ol. Başardın annem. Madalyayı ısır ama koparma. Onu buraya sağlam getir" diye takıldı.

KAFASINA NE KOYSA YAPIYOR..

Busenaz'ın ikizi Tuğçenaz duygularını şöyle dile getirdi: "Çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Kafasına ne koysa yapıyor. 'Efsane olarak geri döneceğim' demişti, dönüyor… Cahit hocamıza da çok teşekkürler. Hem ülkemizi hem bizi gururlandırdılar."

GÖZÜM MORARDI, BURNUM KANADI AMA DEĞDİ

Busenaz'ın boks partneri Bilge Kağan da, "Beraber, gece-gündüz çalışıp, beraber ter döküp, beraber hayal kurduk. Yeri geldi burnumu kanattı, gözümü morarttı ama değdi. Bundan sonra da yolu açık olsun. Bu başarıyı hak etti" dedi.

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Uzun yol şoförü baba Busenaz Sürmeneli'nin altın madalya haberini yolda aldı! 'En büyük gurur...'
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