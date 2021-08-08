Uzun yol şoförü baba Busenaz Sürmeneli’nin altın madalya haberini yolda aldı! ’En büyük gurur...’

'UYKUSUZ SON GECEMİZ OLDU!'

Milli sporcunun lisanslı tekvandocu olan annesi Songül Sürmeneli ise madalya için günlerce uykusuz kaldıklarını belirterek, "Uyumadığımız gecelerin son gecesi oldu. Olimpik bir anne olarak Türk halkına selam gönderiyorum. Dualarını eksik etmediler. Bu madalya için 13 yılımızı verdik. Şampiyon olup elini havaya kaldırdığı an 'Allah La ilahe illallah' diye bağırdım" ifadelerini kullandı.