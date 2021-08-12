Video Spor Son Dakika: Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye Trabzon'da coşkulu karşılama

Son Dakika: Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye Trabzon'da coşkulu karşılama

Son Dakika: Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye Trabzon'da coşkulu karşılama
12.08.2021 | 13:09

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Son dakika haberleri... Tokyo 2020'de Altın Madalya kazanan Milli Boksör Busenaz Sürmeneli memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı!

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk boks tarihine geçen ve önceki gün yurda dönen Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı.


BUSENAZ SÜRMENELİ: OLİMPİYAT MADALYASI SÖZÜMÜ TUTTUM
Havalimanında mehter marşı ve horon ekibinin oyunları eşliğinde karşılanan Busenaz Sürmeneli ile antrenörü Cahit Süme, duygu dolu anlar yaşadı. Busenaz Sürmeneli, burada yaptığı açıklamada, "Daha önce 'Olimpiyat şehrine olimpiyat madalyası getireceğim' diye bir söz vermiştim. Sözümü tuttum ve madalyayı getirdim. Bu şehir bunu hak ediyordu. Buranın öz evladı olarak bunu yaptım. Trabzonuma, Trabzonsporuma armağan olsun. Çok mutluyum, çok gururluyum. Gerçekten bu madalyada emek var, gözyaşı var, her şey var. Bu madalya 'Türk kadını yapamaz' diyen herkese gelsin. Trabzonsporumuza armağan olsun. İnşallah buraya daha güzel madalyalarla gelmek nasip olur. Gerçekten çok mutluyum. İnsanları burada görünce 'iyi ki aç, susuz kalmışım, bu madalyayı buraya getirmişim' diyorum" dedi.


SÜME: 2013 YILINDA 'BU ŞEHRE OLİMPİYAT MADALYALI SPORCU YETİŞTİRECEĞİM' DİYE SÖZ VERMİŞTİM
Cahit Süme ise "Yıllardır bu işlerle uğraşıyorum. Avrupa, dünya derecelerim oldu. Trabzon'dan Avrupa'dan, dünyadan madalyaları ben kazandırdım. İlk olimpiyata sporcu getiren ben oldum. Belki olimpiyat madalyası kazandıramadım ama hep olimpiyat madalyası aşkıyla yaşadım. 2013'te sosyal medyada yaptığım paylaşımda, 'Bir gün bu şehre olimpiyat madalyalı bir sporcu yetiştireceğim ve halkı sokaklara dökeceğim' dedim. Halkı sokaklarda görüyoruz. Sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.


Havalimanındaki karşılamanın ardından kendisini bekleyen üzeri açık otobüse binen Sürmeneli ve antrenörü Süme, daha sonra şehir turu atarak sevincini paylaştı. Konvoya çok sayıda vatandaşta eşlik etti.

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