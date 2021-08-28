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Giriş Tarihi: 28.8.2021 09:06 Son Güncelleme: 28.8.2021 09:11

Son dakika: Tokyo'da 3 madalya birden! Masa tenisinde Nesim Turan, Ali Öztürk ve Kübra Korkut bronz aldı

Son dakika: Tokyo’da 3 madalya birden! Masa tenisinde Nesim Turan, Ali Öztürk ve Kübra Korkut bronz aldı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımızdan 3 bronz madalya geldi. Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk ve masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, yarı finalde Güney Koreli Kim Young-gun'a yenilerek bronz madalya elde etti.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında dünya şampiyonluğu bulunan Nesim Turan, yarı finalde iki paralimpik altın madalyasına sahip Kim ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibine 9-11, 11-9, 11-7 ve 11-2'lik setlerle 3-1 mağlup oldu ve bronz madalya aldı.

Nesim, müsabakanın ardından TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Gerçekten üzgünüm. Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonasında final oynama hayalini gerçekleştirmiştik. Buraya da onun için gelmiştik ama nasibimizde yokmuş. İnşallah Paris'te olur." ifadelerini kullandı.

MASA TENİSİNDE 3 MADALYA!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, yarı finalde son paralimpik şampiyonu Çinli raket Ningning Cao'ya yenilerek bronz madalyada kaldı.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında milli sporcu, 2016 Rio'da altın madalya alan ve dünya şampiyonluğu da bulunan Cao'ya karşı mücadele etti.

Setlerde güçlü rakibini zorlayan Ali, 11-7, 11-9 ve 11-9'luk set sonuçlarıyla 3-0 yenildi ve final oynama şansını kaybetti.

Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak birer altın ve bronz, Dünya Şampiyonası'nda bir altın madalyası bulunan Ali Öztürk, kariyerine bireyselde ilk olimpiyat madalyasını da bronz olarak 2020 Tokyo'da ekledi. Ay-yıldızlı sporcu, takım kategorisinde ise 2016 Rio'da bronz madalya elde etmişti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, bronz madalya kazandı. Böylece milli sporcularımız üst üste 3 bronz madalya kazandı.

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Son dakika: Tokyo'da 3 madalya birden! Masa tenisinde Nesim Turan, Ali Öztürk ve Kübra Korkut bronz aldı
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