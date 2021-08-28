Video Spor Milli Judocu Zeynep Çelik'in Türk Bayrağı ile zafer turu kamerada! TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları'nda sevinç gözyaşları...

Milli Judocu Zeynep Çelik'in Türk Bayrağı ile zafer turu kamerada! TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları'nda sevinç gözyaşları...

Milli Judocu Zeynep Çelik'in Türk Bayrağı ile zafer turu kamerada! TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları'nda sevinç gözyaşları...
28.08.2021 | 10:59

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