Milli Judocu Zeynep Çelik'in Türk Bayrağı ile zafer turu kamerada! TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları'nda sevinç gözyaşları...
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TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları'ndan Judo'da bronz madalya kazanan Milli Sporcumuz Zeynep Çelik'in Türk Bayrarı ile mutlukuk gözyaşları dökerek zafer turu attığı anlar kamerada...