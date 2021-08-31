Altın fiyatları son dakika: 31 Ağustos altın ne kadar canlı? Güncel çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları son dakika: Hareketliliğiyle yatırımcıların araştırma konusu olan altın fiyatları bugün de gündemdeki yerini aldı. 31 Ağustos altın ne kadar, çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu gibi sorularla güncel altın fiyatları araştırılıyor. Altının eylül ayına nasıl gireceği, bu hafta hangi seviyeden işlem göreceği merak ediliyor. İşte Kapalıçarşı'da son durumla altının güncel fiyatı.
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 3.210,00
Satış: 3.281,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 488,79
Satış: 488,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 793,00
Satış: 807,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 1.586,00
Satış: 1.614,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 440,28
Satış: 461,31
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.121,56
Satış: 3.121,56
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ