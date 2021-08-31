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Giriş Tarihi: 31.8.2021 07:04

Altın fiyatları son dakika: 31 Ağustos altın ne kadar canlı? Güncel çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika: 31 Ağustos altın ne kadar canlı? Güncel çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu?

Son dakika altın haberi: Geçtiğimiz hafta düşüşte olan altın güne yeniden yükselişle başladı. Cuma gününden itibaren değer kazanan altının gram fiyatı bugün önceki kapanışın üzerinde bir fiyatla işlem görüyor. Yatırımcılar 31 Ağustos altın ne kadar, güncel çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu diye araştırıyor. İşte Kapalıçarşı’da son durum ve canlı altın fiyatları!

Canlı altın fiyatları son dakika: Hareketliliğiyle yatırımcıların araştırma konusu olan altın fiyatları bugün de gündemdeki yerini aldı. 31 Ağustos altın ne kadar, çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu gibi sorularla güncel altın fiyatları araştırılıyor. Altının eylül ayına nasıl gireceği, bu hafta hangi seviyeden işlem göreceği merak ediliyor. İşte Kapalıçarşı'da son durumla altının güncel fiyatı.

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 3.210,00

Satış: 3.281,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.237,00

Satış: 3.286,00

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 488,79

Satış: 488,87

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 793,00

Satış: 807,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.586,00

Satış: 1.614,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 440,28

Satış: 461,31

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.121,56

Satış: 3.121,56

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika: 31 Ağustos altın ne kadar canlı? Güncel çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu?
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