Beşiktaş’ta Rosier detayı dikkat çekti! Eski takımına karşı...

ROSİER ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE VERECEK

Fransız oyuncu, Beşiktaş'tan önceki kulübü olan Sporting Lizbon'a karşı bugün rakip olarak sahada olacak. Eski takımına karşı mücadele verecek olan Rosier'in Sporting Lizbon'a transfer döneminde Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade etmiş ve bunun sonucunda Beşiktaş'a bonservisiyle birlikte yeniden transfer olmuştu.