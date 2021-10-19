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Giriş Tarihi: 19.10.2021 12:04 Son Güncelleme: 19.10.2021 12:38

Beşiktaş'ta Rosier detayı dikkat çekti! Eski takımına karşı...

Beşiktaş’ta Rosier detayı dikkat çekti! Eski takımına karşı...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, bugün grubun üçüncü maçında evinde Sporting Lizbon'u konuk edecek. Maç öncesi Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier ile ilgili bir detay dikkat çekti. Rosier, bugün eski takımı Sporting Lizbon'a karşı mücadele verecek.

Temsilcimiz Beşiktaş, bugün Şampiyonlar Ligi maçında evinde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk edecek. Tamam ya da devam maçı niteliğinde olan karşılaşma saat 19:45'te başlayacak.

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların dönmesinin ardından takımın ilk 11'i merak edilirken, sağ bekte görev yapan Rosier ile ilgili bir detay dikkat çekti.

ROSİER ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE VERECEK

Fransız oyuncu, Beşiktaş'tan önceki kulübü olan Sporting Lizbon'a karşı bugün rakip olarak sahada olacak. Eski takımına karşı mücadele verecek olan Rosier'in Sporting Lizbon'a transfer döneminde Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade etmiş ve bunun sonucunda Beşiktaş'a bonservisiyle birlikte yeniden transfer olmuştu.

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Beşiktaş'ta Rosier detayı dikkat çekti! Eski takımına karşı...
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