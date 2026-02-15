46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu! ’Dünya barışına mesaj vermek istiyoruz’

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı organizasyonunda, Trabzon Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun 46'ncısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına dikkat çekmek ve orman yangınlarının önlenmesi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 'Koş, Dünyaya Nefes Ol' mottosuyla düzenlenen yarışın startını, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ile birlikte verdi. 41 ülkeden toplam 2 bin 936 sporcunun yer aldığı uluslararası organizasyon, Halk Koşusu ile başladı. Ardından 21 kilometrelik Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 10 kilometrelik Çeyrek Maraton ve 1 kilometrelik Çocuk Koşusu parkurlarında yarışlar gerçekleştirildi

"HEDEFİMİZ TAM MARATONA DÖNÜŞTÜRMEK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun önemine değinerek, "Çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bugün şehrimizde 46. Uluslararası Yarı Maratonu'nu icra ediyoruz. Mutluyuz çünkü geçen yıla nazaran katılan ülke sayısı 2 katına çıktı. 2 bin 936 katılan sporcumuz ile beraber bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. İnşallah 50. yılda hedefimiz tam maraton. Bütün ülke sporcularını çok tebrik ediyorum. Bu sadece bir yarışma değil, aynı zamanda sporun birleştirici gücü ile dünya barışına da bir mesaj vermek istiyoruz. Dünya bu kadar kaotik bir ortamdan geçerken Filistinli kardeşlerimiz için de barışı diliyoruz. Katil İsrail devletinin de saldırılarının son bulmasını istiyoruz. Bütün sporcularla beraber barışa da bir mesaj veriyoruz" diye konuştu.