Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

SON DAKİKA... İstanbul Valiliği'nin ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yolların göle döndüğü megakentte trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar çıkarken, Esenyurt'ta sele kapılan bir kadın vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini ise su bastı. Valilik, sıcaklıkların 6 derece birden düşeceği kentte kuvvetli yağış ve fırtınanın Cumartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 14.10.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 11:37