Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

SON DAKİKA... İstanbul Valiliği'nin ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yolların göle döndüğü megakentte trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar çıkarken, Esenyurt'ta sele kapılan bir kadın vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini ise su bastı. Valilik, sıcaklıkların 6 derece birden düşeceği kentte kuvvetli yağış ve fırtınanın Cumartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.

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MUSTAFA BAKIRHAN
SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 14.10.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 11:37
SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Kuvvetli yağış kentin birçok ilçesinde etkili olurken, trafiğe çıkan sürücüler de zor anlar yaşadı.

İstanbul'da yolları su bastı... Sağanak yağış nedeniyle araçlar zor ilerledi | Video

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kuvvetli yağışla birlikte yollar göle döndü. Trafikte ilerleyen araçlar su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağış kentte etkisini sürdürürken, trafik yoğunluğu ise saat 08.30 itibarıyla yüzde 78'e ulaştı.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

VALİLİKTEN UYARI

Yağışla ilgili İstanbul Valiliği de dün bir açıklama yaparak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Valilikten yapılan açıklamada:

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SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

"Trakya'da başlayan, bugün aralıklı olarak devam edeceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinin ise (Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir) yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

15.10.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar devam etmesi beklenen yağışların; sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nın doğusunda (Pendik, Tuzla, Şile) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

16.10.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

Yağışların aralıklı olarak 17.10.2026 (Cumartesi) öğleden sonraya kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 °C altında seyretmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

Rüzgârın; Çarşamba ve Perşembe günleri kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgârın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

SEL SULARINA KAPILAN KADIN SON ANDA KURTARILDI

Esenyurt ilçesi Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir kadın ise suya kapıldı.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

Suyun etkisiyle sürüklenen kadının yardımına koşan vatandaşlar, kadını kurtardı. Araçlar ise suya gömüldü.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

Kadının sürüklendiği ve kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta sağanak nedeniyle göle dönen yolda bir kadın böyle sürüklendi...

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

METRO DURAĞINI SU BASTI!

Sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro istasyonunu su bastı. Tavandan akan suları görenler şaşırdı. Metroyu kullanmak isteyen yolcular, ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçerek ilerledi.

İstanbul'da sağanak: Hacıosman Metro İstasyonu'nu su bastı! | Video

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

KÜÇÜKÇEKMECE

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde de bodrum katta bulunan bir evi su bastı. Evde bulunan kişi, su baskını nedeniyle dışarı çıkamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evde mahsur kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

BEYKOZ

Beykoz'da etkili olan yağmurla birlikte birçok cadde ve sokakta büyük su birikintileri oluştu. Yolların suyla kaplandığı ilçede, seyir halindeki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte büyük güçlük çekti. Yağışın olumsuz etkilediği noktalarda trafik akışı yavaşlarken, suyla kaplanan yollarda araçların ilerlemekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Beykoz'da da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı... | Video

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

CADDE YAĞMUR SULARIYLA DOLDU

Çukurçayır caddesi de yağmur sularıyla doldu.Caddede park halinde bulunan araçlar yağmur sularının dolduğu caddede lastiklerine kadar suya gömüldü.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

ARNAVUTKÖY

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından İSKİ ekipleri tarafından daha önce çalışma yapılan ve yol düzenlemesinin tamamlanmadığı belirtilen sokakta çökme oluştu. Bu sırada sokakta bulunan bir ticari araç, çöken yolun içerisinde mahsur kaldı.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

Yağışın etkisiyle zeminde meydana gelen çökme nedeniyle hafif ticari araç bulunduğu yerden çıkamadı. Durumun bildirilmesi üzerine Arnavutköy Belediyesine bağlı ekipler iş makineleriyle olay yerine geldi. Mahsur kalan aracın yardımına belediye ekipleri yetişti.

Bölgeye ulaşan belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla çöken yolda mahsur kalan hafif ticari aracın çıkarılması için çalışma gerçekleştirdi.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

ESENYURT

Esenyurt'ta Haramidere Bağlantı Yolu'nda bulunan alt geçidi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarılıyor.

Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle alt geçit ulaşıma kapandı | Video

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

SULTANGAZİ

Kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu ve çökme sırasında bahçenin boş olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

EYÜPSULTAN

Eyüpsultan, Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'ndaki rögar, yağış nedeniyle taştı. Bu sırada caddeden geçen kamyonet rögara düştü. Kamyonet şoförü, aracın kapısını açarak çevredekilerden yardım istedi.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

SARIYER

Yağışın etkili olduğu yerlerden biri olan Sarıyer Çayırbaşı'ndaki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ni su bastı. Hastanede biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle hastane ve evleri su bastı... | Video

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ; EVLERİ SU BASTI

Sağanak nedeniyle ilçenin birçok mahallesinde yollar göle döndü. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.Hastanedeki su baskını ve yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada

HASTANEYİ SU BASTI!

Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Başakşehir'de bulunan Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni de su bastı. Kapısı kapalı asansörden su aktığı görülürken, koridorun yer yer suyla kaplandığı cep telefonu kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti! Valilikten uyarılar peş peşe gelmişti! Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü: O anlar kamerada