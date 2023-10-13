Ali, Kara’ya böbreğini bağışladı
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 27. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Ali, yıllar önce organ mafyasına terk ettiği kardeşi Kara’ya böbreğini bağışladı.
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