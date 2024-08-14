Video Haber Abbas hangi mesajları verecek?
Abbas hangi mesajları verecek?

Abbas hangi mesajları verecek?

14.08.2024 | 18:30

Filistin Devlet Başkanı yarın TBMM Genel Kurulu’na hitap edecek. Detaylar A Haber’de!

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