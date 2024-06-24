AK Parti MYK Toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Spekülasyonlara itibar edilmemeli
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısı sona erdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası yaptığı açıklamada, Suriye'de bir teröristan kurulmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Çelik, yurt dışı çıkış harcına yönelik düzenlemenin henüz taslak aşamasında olduğunu son toplantının yapılmadığını vurguladı. Vergi spekülasyonlarına itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Çelik, "Orta vadeli program kapsamında vergi adaleti için çeşitli konular görüşülüyor. Sosyal medyada sızan açıklamalar spekülatiftir." ifadelerini kullandı.
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