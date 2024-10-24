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Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı: 5 şehit, 22 yaralı

Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı: 5 şehit, 22 yaralı

24.10.2024 | 09:33

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda 5 şehit, 22 yaralı olduğu açıklandı.

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