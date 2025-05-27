Video Haber Bakan Fidan ve Lavrov'dan önemli açıklamalar | Video
Bakan Fidan ve Lavrov'dan önemli açıklamalar | Video

Bakan Fidan ve Lavrov'dan önemli açıklamalar | Video

27.05.2025 | 14:55

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Barış sürecine Türkiye ve ABD destek veriyor. Barış görüşmelerini yeniden başlatmaya hazırız" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: Milletin hakkını yiyenin gözünün yaşına bakmayacağız | Video 15:10
Başkan Erdoğan: "Milletin hakkını yiyenin gözünün yaşına bakmayacağız" | Video 27.05.2025 | 15:13
Bakan Fidan ve Lavrov’dan önemli açıklamalar | Video 04:18
Bakan Fidan ve Lavrov'dan önemli açıklamalar | Video 27.05.2025 | 14:55
AK Parti’den Adnan Menderes Anıt Mezarı önünde 27 Mayıs açıklaması | Video 07:43
AK Parti'den Adnan Menderes Anıt Mezarı önünde 27 Mayıs açıklaması | Video 27.05.2025 | 13:40
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Her şeyin bir vakti vardır! O vakit hızla yaklaşmaktadır | Video 06:54
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Her şeyin bir vakti vardır! O vakit hızla yaklaşmaktadır" | Video 27.05.2025 | 14:44
OGM ve THY’den ağaçlandırma seferberliği | Video 03:45
OGM ve THY'den ağaçlandırma seferberliği | Video 27.05.2025 | 12:36
MHP ve DEM Parti’nin TBMM’deki görüşmesi sona erdi | Video 00:42
MHP ve DEM Parti'nin TBMM'deki görüşmesi sona erdi | Video 27.05.2025 | 12:36
SON DAKİKA! Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu! Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı | Video 02:10
SON DAKİKA! Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı | Video 27.05.2025 | 09:09
İBB Başkanvekili Nuri Aslan Çağlayan Adliyesi’nde tehditler yağdırdı: Yakarım bak ortalığı! | Video 00:56
İBB Başkanvekili Nuri Aslan Çağlayan Adliyesi’nde tehditler yağdırdı: "Yakarım bak ortalığı!" | Video 27.05.2025 | 09:04
Bakan Yerlikaya açıkladı: Siber suçlarla mücadele kapsamında 74 tutuklama | Video 00:30
Bakan Yerlikaya açıkladı: Siber suçlarla mücadele kapsamında 74 tutuklama | Video 27.05.2025 | 08:31
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25 şüpheli tutuklandı | Video 04:19
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25 şüpheli tutuklandı | Video 27.05.2025 | 08:31
Narin Güran cinayetinde cezaları onandı 02:07
Narin Güran cinayetinde cezaları onandı 26.05.2025 | 19:24
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 37:19
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 26.05.2025 | 18:25
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında özel kalem müdürünün ifadesi ortaya çıktı | Video 00:15
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında özel kalem müdürünün ifadesi ortaya çıktı | Video 26.05.2025 | 16:19
Başkan Erdoğan: Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız | Video 20:24
Başkan Erdoğan: "Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız" | Video 26.05.2025 | 15:25
Başkan Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor | Video 28:35
Başkan Erdoğan: "Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" | Video 25.05.2025 | 15:44
Bolu Göynük çevre yolu hizmete açıldı | Video 02:32
Bolu Göynük çevre yolu hizmete açıldı | Video 25.05.2025 | 15:18
Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Şara ile bir araya geldi 01:04
Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Şara ile bir araya geldi 24.05.2025 | 15:16
Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Şara ile bir araya geldi 05:36
Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Şara ile bir araya geldi 24.05.2025 | 14:49
Başkan Erdoğan’dan 7. Etnospor Kültür Festivali’ne ziyaret 00:57
Başkan Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret 24.05.2025 | 14:19
İstanbul’da kan donduran olay! Kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babasını bıçakladı! 01:50
İstanbul'da kan donduran olay! Kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babasını bıçakladı! 24.05.2025 | 13:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY