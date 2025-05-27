Bakan Fidan ve Lavrov'dan önemli açıklamalar | Video
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Barış sürecine Türkiye ve ABD destek veriyor. Barış görüşmelerini yeniden başlatmaya hazırız" dedi.
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