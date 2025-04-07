Bakan Kurum, Adıyaman Örenli'deki deprem konutlarını paylaştı | Video
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde inşaatı devam eden deprem konutlarından görüntüler paylaştı. Adıyamanlı depremzede Abdurrahman Parlak, "Cumhurbaşkanımız bir babanın evladına yapamayacağını yaptı." dedi.
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