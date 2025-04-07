Bakan Kurum, Adıyaman Örenli'deki deprem konutlarını paylaştı | Video

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde inşaatı devam eden deprem konutlarından görüntüler paylaştı. Adıyamanlı depremzede Abdurrahman Parlak, "Cumhurbaşkanımız bir babanın evladına yapamayacağını yaptı." dedi.