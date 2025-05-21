Bakan Kurum'dan 2B müjdesi: 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da orman vasfını yitirmiş alanlarda tespit çalışmalarını tamamlayarak, tapu almamış tek bir vatandaşın kalmayacağını müjdeledi.
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