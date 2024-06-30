Bakan Yumaklı açıkladı! İzmir'deki yangınlar kontrol altında | Video
İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçelerinde çıkan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangınları için sabahın ilk ışıklarında havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı. İlgili kişiler gözaltında" dedi. Öte yandan Bakan Yumaklı İzmir'deki tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.
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