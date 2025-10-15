Video Haber Banka hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı | Video
15.10.2025 | 08:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 200 milyon Türk Lirası işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun'da siber suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda hesaplarında 200 milyon Türk Lirası işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "hediye çeki, mobilya satışı" gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşların kişisel bilgileri ele geçirdikleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda siber suçlara karşı kararlılık vurgusu yaparak, "Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik 'siber vatanımızda' kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
