Başkan Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor! Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Filistin’in Geleceği Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "Giderek şımaran, İsrail durdurulmadığı müddetçe bu yayılmacılığın nereye ulaşacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor. Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz." dedi.