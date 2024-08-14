Başkan Erdoğan: "Kendini yorulmuş hissedenlerden biraz soluklanmalarını istiyoruz"
Başkan Erdoğan, 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda vatandaşlara seslendi. "Kendini yorulmuş hisseden varsa kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil" dedi.
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