Başkan Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’yla bir görüşme gerçekleştirdi.
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