Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı "Yeniden İstanbul!" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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