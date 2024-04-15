Burhanettin Duran | Doğrudan ve kontrollü çatışma dönemi
Burhanettin Duran'ın 15.04.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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